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Общество

В области суд закрыл детсад с заплесневевшими стенами

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В селе Нижний Шкафт Никольского района детский сад закрыли за нарушение санитарных норм. Их выявила проведенная сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора проверка.

Так, в спальной комнате, пищеблоке, игровой, коридорах, прачечной потрескалась краска на стенах, на потолке отслоилась штукатурка, некоторые места были поражены плесенью и грибком. Кроме того, специалисты заметили следы воды, свидетельствующие о том, что крыша дошкольного учреждения протекает по всему периметру.

Возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Руководство детсада свою вину признало.

«Суд признал МБОУ «Детский сад № 9» Никольска виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности филиала, расположенного в селе Нижний Шкафт, на срок 90 суток», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

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Гость||

Там здание какого года постройки?

Гость||

Воронкова под следствие и на нары!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.04.2021 11:07|

Воронкова под следствие и на нары!

Лучше враз на нары! А то под следствием он будет дома несколько лет сидеть, а потом скажут реабилитирован (пример: Бурлаков).

Имя: Гость
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