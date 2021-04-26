В области суд закрыл детсад с заплесневевшими стенами

26.04.2021 | 10:38

В селе Нижний Шкафт Никольского района детский сад закрыли за нарушение санитарных норм. Их выявила проведенная сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора проверка.

Так, в спальной комнате, пищеблоке, игровой, коридорах, прачечной потрескалась краска на стенах, на потолке отслоилась штукатурка, некоторые места были поражены плесенью и грибком. Кроме того, специалисты заметили следы воды, свидетельствующие о том, что крыша дошкольного учреждения протекает по всему периметру.

Возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Руководство детсада свою вину признало.

«Суд признал МБОУ «Детский сад № 9» Никольска виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности филиала, расположенного в селе Нижний Шкафт, на срок 90 суток», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.