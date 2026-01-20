Дети до 14 лет не смогут уехать из России без загранпаспорта

С 20 января детям младше 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Прежде для посещения этих республик было достаточно свидетельства о рождении, теперь норматив не действует.

Обновленные правила размещены на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Документ необходимо оформить как минимум за месяц до путешествия.

Подать заявление может только один из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей). В пакет прилагаемых документов входят:

- квитанция об уплате госпошлины;

- свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве РФ;

- свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания на территории России;

- паспорт одного родителя или опекуна;

- данные действующего загранпаспорта ребенка (если он есть);

- справка о смене ФИО ребенка (при наличии).

Иметь при себе загранпаспорт обязательно вне зависимости от того, кто сопровождает ребенка. Выехавшие по свидетельству о рождении смогут вернуться домой по нему же.

«Кроме того, с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении в случаях, если документ потерян, испорчен или ребенку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом», - уточнили в пресс-службе детского омбудсмена.

Свидетельство о рождении взять с собой в поездку все же стоит, рекомендуют юристы. Оно может пригодиться, если за границей потребуется медицинская помощь или будет нужно подтвердить родство.