Стало известно, где в Пензе не будет света 21 января

В среду, 21 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, в поселках Заря-2 и Подлесном, в Ахунах и Терновке.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Б. Бугровка, 49Б, 65Б;

- ул. Брянская, 21;

- пр-д Будашкина, 1-16, 18, 20, 24, 26;

- ул. Гастелло, 20-28 (четные), 29-57, 59, 59а, 61, 63-69;

- ул. Маресьева, 34-57, 59-83, 85, 87;

- пр-д Маресьева, 20-26 (четные);

- ул. Островского, 4 (гараж) - 115 (гараж);

- ул. Средняя, 89-97 (нечетные), 103-111 (нечетные);

- ул. Сурикова, 2, 4-29, 31, 32, 35, 37, стр. 38, 39, 41, 43, 45, 47, стр. 53, 55;

- ул. Челюскина, 1-7, 9-18, 18а, 20, 21, 24, 31, 33, 35, 37, 37а, стр. 39;

- пр-д Челюскина, 5, 7;

- ул. Зеленая Горка, 60а, 62а, з/у 60;

- 3-й Земляничный пр-д, 30, 36, 50, з/у 37;

- 1-й пр-д Мозжухина, уч. 624, 1, 1г, 1д, 2, уч. 3а, 3г, з/у 1Б,1в, 3Б, 3в, 4, 5, 6, 8, 10, 14.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Кошевого, 1-28, 30-44 (четные), з/у 19;

- пр-д Кошевого, 1-7, 9, 10-18 (четные);

- ул. Нейтральная, 1, 1а, 1Б, 1д, 1е, 3-8, 10-39, 42-50 (четные), 58а;

- ул. 2-я Нейтральная, 23-25, 27, 29, 31;

- ул. Ново-Нейтральная, 1-15, 17, 19, 21;

- пр-д Седова, 4.

С 13:00 до 15:00:

- Дачный пр-д, 2, 3, 4а, 6, 7, 10, 10а, 12;

- 1-й Дачный пр-д, 4, 5, 7-9, 13;

- ул. Коннозаводская, 2, 4, 6, 8, 8/17;

- ул. Лодочная, 1-5;

- ул. Пристанская, 1, 3, 5, 7;

- ул. Спартаковская, 3, 5, 6а, 7, 7а, 7г, 9Б, 9г, 9к;

- ул. Сплавная, 1-4;

- ул. Школьная, 3-9 (нечетные), 10-13, 15а, 15Б;

- ул. Брестская, 1-3, 5-18, 20-31, 33, 39, 43, 45;

- ул. Днепропетровская, 2-5, 7-18, 22, 24;

- ул. Пушкари, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14-34, 36-41, 42, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 56-86 (четные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.