Подсчитано число детей, родившихся в регионе с помощью ЭКО в 2025 году

В Пензенской области в 2025 году с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 222 ребенка, в их числе - 18 двоен и 1 тройня.

Процедуру провели по полисам ОМС. Всего за год выполнили 1 055 ЭКО.

Медики 274 раза провели глубокую заморозку эмбрионов в жидком азоте и 505 раз разморозили ранее криоконсервированные с последующим переносом в полость матки.

«На оказание данной медицинской помощи из средств обязательного медицинского страхования региона направлено свыше 113 миллионов рублей», - сообщили в территориальном фонде ОМС.

Пензячкам могут оказать эту медицинскую услугу не только в Сурском крае, но и других регионах России. В 2025 году большинство женщин прошли процедуру именно в Пензенской области, 53 обратились в организации здравоохранения в других субъектах РФ.

В 2024 году в регионе с помощью ЭКО родилось 236 детей, в том числе 18 двоен.