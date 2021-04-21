Общество

В «ТНС энерго» отметили рост числа пользователей «Личного кабинета»

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По итогам первого квартала 2021 года число пользователей сервиса «Личный кабинет» на сайте «ТНС энерго Пенза» достигло 35 735, что на 8% выше показателя по состоянию на конец 2020 года.

В условиях непростой эпидемической обстановки дистанционные сервисы приобрели особую актуальность. Они позволяют получить услуги, связанные с энергоснабжением, безопасно, быстро и комфортно.

Рост популярности сервиса «Личный кабинет» закономерен. Клиентам «ТНС энерго Пенза» доступны все опции, что и при очном посещении центров обслуживания клиентов: оплата счетов без комиссии, передача показаний приборов учета, доступ к архиву квитанций, просмотр истории переданных показаний и совершенных платежей.

В «Личном кабинете» клиенты могут самостоятельно подключить получение счетов в электронном виде и изменить адрес электронной почты, на которую они приходят. Для владельцев нескольких объектов недвижимости предусмотрена функция централизованного управления лицевыми счетами.

Пензенцам, которые воспользуются вкладкой «Обращение в компанию», доступна полноценная консультация и помощь специалистов по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, в том числе внесение изменений в лицевой счет, корректировка неверно переданных показаний и отправка документов для перерасчета.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив мобильное приложение «ТНС энерго»;

- направив заявку через формы обратной связи на сайте.

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