Общество

В Кузнецке коечный фонд в ковидарии заполнен

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На понедельник, 19 апреля, в Кузнецке подтвердили 641 случай заражения коронавирусом. За неделю выявили 33 инфицированных.

На дому лечатся 45 пациентов, в их числе 5 детей.

«Коечный фонд заполнен. На 30 койках лежат 29 больных», - рассказал на оперативном совещании в мэрии начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения города Александр Климов.

На карантин из-за коронавируса закрыли три группы в детских садах, а также один класс в школе.

Первый компонент вакцины против опасной инфекции получили 4 959 человек, второй - 2 844.

На предыдущей неделе эпидемическую ситуацию в городе оценили как неутешительную. Тогда зарегистрировали 5 случаев COVID-19, 20 - пневмонии, амбулаторную помощь получали 56 кузнечан: 48 взрослых и 8 детей.

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От ковидария до колумбария...

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Акцию надо провести.

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Праздников не хватает

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