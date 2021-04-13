В Кузнецке эпидемическую ситуацию оценили как неутешительную

13.04.2021 | 13:45

В Кузнецке эпидемическую ситуацию назвали неутешительной. Как сообщил на оперативном совещании в администрации города начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения Александр Климов, за неделю выявили 31 инфицированного, среди них 3 детей.

Всего в Кузнецке зарегистрировали 608 случаев COVID-19. В настоящее время амбулаторную помощь получают 56 пациентов (48 взрослых и 8 детей).

За предыдущую неделю было зафиксировано 5 случаев коронавируса, на дому от инфекции лечились 62 горожанина.

На карантин закрыты две группы в детсадах, четыре класса в школах и одна группа в колледже.

«За три дня зарегистрировано 20 случаев пневмонии, 16 человек госпитализировано, ОРВИ - 23. За неделю ОРВИ было 344 случая», - рассказал Александр Климов.

В городе продолжается вакцинация против коронавируса. Первый компонент получили 4 239 человек, второй - 2 559.