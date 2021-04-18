Сетевое издание|18+|Воскресенье|18 апр 2021|13:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Общество

Пензенскую «Библионочь» посвятят космосу

Печать

Пензенцев приглашают принять участие в акции «Библионочь-2021». Она пройдет в Центральной городской библиотеке имени В. Г. Белинского в субботу, 24 апреля.

Мероприятия будут посвящены теме космоса и 60-летию со дня первого полета в безвоздушное пространство человека.

Для детей организуют «Библиосумерки». В музее редкой книги в 16:00 для маленьких пензенцев пройдет сеанс занимательной науки в лаборатории «Любознайки», школьники же смогут встретиться с профессором Нельсоном и его помощником.

В 16:15 в читальном зале выступит автор детского книжного клуба «ФанЧемодан» актер Дмитрий Аксенов.

В 17:00 для ребят начнется квест «Автостопом по галактике». Участников ждут встречи с Космической Бабой-ягой, Звездочетом, Одиноким Художником, приключения и сюрпризы.

Основная программа «Библионочи» пройдет с 18:00 до 21:00.

«В 18:00 в читальном зале для взрослых для юных и молодых читателей состоится квиз «Это просто космос, детка!». Участники вспомнят телеинопланетян и их привычки, возьмут интервью у космонавтов и узнают, где можно взять портрет с ракетой», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в это же время желающих пригласят в литературно-музыкальную гостиную «Вселенная искусства», где можно будет спеть в караоке, поиграть в фанты.

В музее редкой книги в 19:00 откроется «Поэтический квартирник». На мероприятии молодые пензенские авторы представят свои новые произведения и обсудят последние события в литературе.

Вопросы, касающиеся «Библионочи», можно задать по телефону 8 (8412) 59-50-18.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

А америкосы на Марсе вертолеты запускают. А единая россия акции

Гость||

Рогозин с путеным молодчики.

Гость||

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте