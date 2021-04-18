Пензенскую «Библионочь» посвятят космосу

18.04.2021 | 11:47

Пензенцев приглашают принять участие в акции «Библионочь-2021». Она пройдет в Центральной городской библиотеке имени В. Г. Белинского в субботу, 24 апреля.

Мероприятия будут посвящены теме космоса и 60-летию со дня первого полета в безвоздушное пространство человека.

Для детей организуют «Библиосумерки». В музее редкой книги в 16:00 для маленьких пензенцев пройдет сеанс занимательной науки в лаборатории «Любознайки», школьники же смогут встретиться с профессором Нельсоном и его помощником.

В 16:15 в читальном зале выступит автор детского книжного клуба «ФанЧемодан» актер Дмитрий Аксенов.

В 17:00 для ребят начнется квест «Автостопом по галактике». Участников ждут встречи с Космической Бабой-ягой, Звездочетом, Одиноким Художником, приключения и сюрпризы.

Основная программа «Библионочи» пройдет с 18:00 до 21:00.

«В 18:00 в читальном зале для взрослых для юных и молодых читателей состоится квиз «Это просто космос, детка!». Участники вспомнят телеинопланетян и их привычки, возьмут интервью у космонавтов и узнают, где можно взять портрет с ракетой», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в это же время желающих пригласят в литературно-музыкальную гостиную «Вселенная искусства», где можно будет спеть в караоке, поиграть в фанты.

В музее редкой книги в 19:00 откроется «Поэтический квартирник». На мероприятии молодые пензенские авторы представят свои новые произведения и обсудят последние события в литературе.

Вопросы, касающиеся «Библионочи», можно задать по телефону 8 (8412) 59-50-18.