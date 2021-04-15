Пензенцам предложат на выбор 25 объектов благоустройства

15.04.2021 | 18:03

Жителей Пензы приглашают на публичные обсуждения. Инициативных и неравнодушных ждут в здании на площади Маршала Жукова.

«Администрация города Пензы в субботу, 17 апреля, в 14:00 проведет презентацию проектов общественных территорий, которые будут участвовать в голосовании», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

На суд городского сообщества предложат 25 объектов - это скверы (к примеру, Семейный), территории у дворца спорта «Воейков», у подвесного моста. А вот какую из территорий благоустроят в 2022 году, решат сами жители.

«Голосование будет происходить на федеральном портале для зарегистрированных граждан. Поэтому всех призываем участвовать в голосовании», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Участие в голосовании на za.gorogsreda.ru имеют право принимать жители города Пензы, которые проживают на нашей территории и достигли возраста 14 лет», - отметил Станислав Зотцев.

Сделать свой выбор можно с 26 апреля по 30 мая в онлайн-режиме. Также в районных администрациях Пензы будут выставлены урны для голосования.