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Общество

Пензенцам предложат на выбор 25 объектов благоустройства

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Жителей Пензы приглашают на публичные обсуждения. Инициативных и неравнодушных ждут в здании на площади Маршала Жукова.

«Администрация города Пензы в субботу, 17 апреля, в 14:00 проведет презентацию проектов общественных территорий, которые будут участвовать в голосовании», - сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

На суд городского сообщества предложат 25 объектов - это скверы (к примеру, Семейный), территории у дворца спорта «Воейков», у подвесного моста. А вот какую из территорий благоустроят в 2022 году, решат сами жители.

«Голосование будет происходить на федеральном портале для зарегистрированных граждан. Поэтому всех призываем участвовать в голосовании», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

«Участие в голосовании на za.gorogsreda.ru имеют право принимать жители города Пензы, которые проживают на нашей территории и достигли возраста 14 лет», - отметил Станислав Зотцев.

Сделать свой выбор можно с 26 апреля по 30 мая в онлайн-режиме. Также в районных администрациях Пензы будут выставлены урны для голосования.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

У фонтана,где мамочки с детьми,стоит дырявый Иван-конь. Хотят до кучи кобылу с сиськами и пару жеребят с яйцами.

Подумайте о детях,о их восприятии малой Родины. Дети любят быть у фонтана,они просто в восторге. Но стадо идиотских монстров коне-жоп нужно убрать. Такие идиотские творения убивают культурный код наших детей и молодёжи...

Поставьте персонажей советских мультфильмов и будет детям радость.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поэтому всех призываем участвовать в голосовании», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.
А что, уже отучился? Чему там, Андрюшк, тебя научили?

Гость||

То есть сквер Семейный на ГПЗ в разработку попал? Обордюрят, выпилят сосны? А про берег старицы уничтожанную зону отдыха уже прошло обсуждение?

Гость||

Фантазёры!!! Лишь бы деньги бюджетные "освоить" !!!

Гость||

Опять фейковое голосование?

Гость||

Посмотрим что власть выберет в угоду попам

Гость||

Прежде чем начинать такие проекты надо благоустроить оставшихся от прошлой команды чиновников в Лефортово и Матросскую тишину, а то все равно разворуют и сделают все тяп-ляп ,только испохабят оставшееся.

Имя: Гость
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