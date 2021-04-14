В микрорайоне Заря организовали санитарную среду

Пришла весна, растаял снег, и на свет показался мусор, который копился на протяжении всей зимы: пустые бутылки, разорванные пакеты, использованные маски и многое другое. Все это лежит там, где когда-то были высокие сугробы.
«Мусора очень много по всему району, пытаемся как можно быстрее собрать все это», - отметил заместитель начальника отдела благоустройства территории администрации Октябрьского района Артем Батяев.
На борьбу с мусором в микрорайоне Заря вышли сотрудники администрации города и Октябрьского района, а также представители управляющих компаний. Десятки человек тщательно убирали каждый сантиметр земли. За один раз такую обширную территорию очистить не удастся, поэтому подобные санитарные среды будут проводиться каждую неделю.
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Заря нуждается в помощи неравнодушных горожан.