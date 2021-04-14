Общество

В микрорайоне Заря организовали санитарную среду

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Пришла весна, растаял снег, и на свет показался мусор, который копился на протяжении всей зимы: пустые бутылки, разорванные пакеты, использованные маски и многое другое. Все это лежит там, где когда-то были высокие сугробы.

«Мусора очень много по всему району, пытаемся как можно быстрее собрать все это», - отметил заместитель начальника отдела благоустройства территории администрации Октябрьского района Артем Батяев.

На борьбу с мусором в микрорайоне Заря вышли сотрудники администрации города и Октябрьского района, а также представители управляющих компаний. Десятки человек тщательно убирали каждый сантиметр земли. За один раз такую обширную территорию очистить не удастся, поэтому подобные санитарные среды будут проводиться каждую неделю.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Заря нуждается в помощи неравнодушных горожан.

Гость||

Всю АД министрауию надо сюда на неделю, пусть убирают. А абвгд Магомеда с метлой надо, много чего обещал но ничего не сделал.. Где школа? Деньги освоили и всё на этом?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На борьбу с мусором в микрорайоне Заря вышли сотрудники администрации города и Октябрьского района, а также представители управляющих компаний.
Поселить всех в гетто.

Гость||

зашевелились! при бывшем губере не вышли бы

Гость||

немогут работать головой пусть работают руками...за зарплату дворника..на большие эти прикорытники неспособны......

Гость||

Чистить мусор самое подходящее для чинков, их расплодилось, как тараканов пусть отрабатывают свою ненужность

Имя: Гость
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