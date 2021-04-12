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Общество

Пензенских педагогов обещают не принуждать прививаться от COVID-19

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В Пензенской области педагогов не будут принуждать к вакцинации от коронавирусной инфекции. Тему обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

Врио министра образования Александр Воронков доложил, что в соответствии с СанПиН сотрудники пришкольных лагерей должны еженедельно проходить тесты на коронавирус. Это влечет дополнительные расходы. Альтернативный путь обеспечить безопасность детей - привить 100% сотрудников.

«Если человек не хочет вакцинироваться, мы его заставить не можем, это дело абсолютно добровольное. Поэтому надо поговорить с людьми и предложить им прививаться. Если они решат этого не делать, тогда следует сдать тест методом ПЦР», - рекомендовал Мельниченко.

Ситуацию будут оценивать по каждому лагерю отдельно.

Еще одно новшество, касающееся работы лагерей, - это обязательное наличие оснащенного и лицензированного медицинского кабинета. Деньги на это есть не во всех муниципальных образованиях. Главы администраций выразили готовность распределить детей в другие лагеря, однако в итоге им и министерству финансов поручили поискать дополнительные средства.

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Гость||

обещать, не значит не заставлять!

Гость||

значит когото принуждают

Гость||

Принуждать не будут, будут вынуждать...

Имя: Гость
Комментарий:

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