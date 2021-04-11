Пензенских аграриев наказали за опасное загрязнение почвы

11.04.2021 | 11:27

Пензенскую аграрную компанию оштрафовали на 200 000 рублей. Фирма не проводила мероприятий по защите земель и охране почв.

В октябре 2020 года глава администрации Лунинского района и инспектор отдела земельного надзора проверили участок, принадлежащий ООО «Национальная аграрная земельная компания». Выяснилось, что на нем превышена предельно допустимая концентрация азота нитратов. Это несет угрозу для человека и свидетельствует о том, что почва удобрялась без учета ее потребности в питательных веществах.

Также в образцах земли нашли опасные концентрации таких микроорганизмов, как кишечная палочка, энтерококки. Были обнаружены и цисты патогенных простейших, гельминты.

«Как следует из заключения эксперта, загрязнение почв указанными паразитами представляет прямую угрозу здоровья населения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Аграрной компании назначили крупный штраф, однако ее представитель не согласился с постановлением и подал жалобу. В ней он указал, что земли, где проводилась проверка, передали в аренду растениеводческой компании, она и должна нести ответственность за нарушения.

Служители Фемиды изучили материалы дела и пришли к выводу, что договор аренды не освобождает аграрную компанию от соблюдения установленных требований, охраны почв и ликвидации загрязнения. В удовлетворении жалобы было отказано.