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Общество

Пензенских аграриев наказали за опасное загрязнение почвы

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Пензенскую аграрную компанию оштрафовали на 200 000 рублей. Фирма не проводила мероприятий по защите земель и охране почв.

В октябре 2020 года глава администрации Лунинского района и инспектор отдела земельного надзора проверили участок, принадлежащий ООО «Национальная аграрная земельная компания». Выяснилось, что на нем превышена предельно допустимая концентрация азота нитратов. Это несет угрозу для человека и свидетельствует о том, что почва удобрялась без учета ее потребности в питательных веществах.

Также в образцах земли нашли опасные концентрации таких микроорганизмов, как кишечная палочка, энтерококки. Были обнаружены и цисты патогенных простейших, гельминты.

«Как следует из заключения эксперта, загрязнение почв указанными паразитами представляет прямую угрозу здоровья населения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Аграрной компании назначили крупный штраф, однако ее представитель не согласился с постановлением и подал жалобу. В ней он указал, что земли, где проводилась проверка, передали в аренду растениеводческой компании, она и должна нести ответственность за нарушения.

Служители Фемиды изучили материалы дела и пришли к выводу, что договор аренды не освобождает аграрную компанию от соблюдения установленных требований, охраны почв и ликвидации загрязнения. В удовлетворении жалобы было отказано.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот так чиновники разваливают сельское хозяйство. Опять продукты подорожали. В магазинах картошка Уже по 35 рублей, а в сентябре была 10 руб. И это при инфляции 4 процента?

Гость||

Вон Корее расстреляли чиновника за неэффективность работы.

Имя: Гость
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