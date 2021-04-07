Жителям Белинского района выплатят компенсацию за прошлогоднее ЧП

07.04.2021 | 12:30

Хозяевам домовладений в Белинском районе, пострадавшим от непогоды летом 2020 года, выплатят компенсацию.

В июле 2020 года град, размеры которого местами достигали 60 мм, обрушился на дома и сельхозугодья Пензенской области. Особенно большой ущерб непогода причинила жителям села Поим и поселка Шарово: им выбило оконные стекла, повредило кровли и надворные постройки, огороды и сады.

Не все смогли самостоятельно восстановить повреждения.

В список пострадавших вошли 99 домовладений. Размер компенсации специалисты рассчитали индивидуально для каждого хозяина.

Всего на оказание помощи сельчанам направят 1,4 млн рублей.

«Объем общего причиненного ущерба определялся специально организованной комиссией, в состав которой входили представители МЧС, ЖКХ, специалисты поселковой и районной администраций, а также собственники пострадавших подворий», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.