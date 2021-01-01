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Общество

Юристы и общественники поздравили воспитанников центра в Кичкилейке

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Члены Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, молодые юристы, студенты превратились в сказочных волшебников. Так происходит ежегодно, когда в праздничные каникулы они навещают ребят в социальном приюте в селе Кичкилейка.

На этот раз мероприятие организовали в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» и провели его совместно с региональным управлением Судебного департамента и членами отделения Ассоциации юристов России.

«Дети рассказывают нам о своих желаниях, и мы хотим по мере возможности их исполнить. Пока мы, взрослые, можем помочь, мы это обязаны делать», - подчеркнула пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

«Хотелось бы в первую очередь пожелать им здоровья, чтобы они всегда были счастливы, чтобы их мечты сбывались», - отметил заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.

Участники акции подготовили для детей большое новогоднее представление и привезли много подарков. Сами ребята были готовы к визиту гостей.

Социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов уже 10 лет находится под патронажем регионального отделения Ассоциации юристов России.

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