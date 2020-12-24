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Общество

В Пензе детям погибшего пешехода увеличили размер компенсации

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Пензенский областной суд увеличил размер компенсации морального вреда, причиненного детям 70-летнего мужчины, который погиб в ДТП.

Трагедия случилась 21 ноября 2016 года на трассе М5. 63-летний водитель школьного автобуса марки ПАЗ, принадлежавшего МБОУ СОШ села Сосновка Бессоновского района, сбил пешехода. От полученных травм тот скончался в больнице.

19 марта 2020-го четверо детей добились компенсации им морального вреда в размере 50 000 рублей каждому. Ее взыскали с образовательного учреждения как владельца машины.

Однако сумма истцов не устроила, и они подали апелляцию на решение Бессоновского районного суда.

«При вынесении решения не в полной мере оценены степень и характер причиненных детям погибшего нравственных страданий в связи с его трагической гибелью, ставшей для них серьезным потрясением и травмой, нарушено их психологическое состояние и благополучие, неимущественное право на родственные и семейные связи.

Кроме того, судом первой инстанции не учтена степень вины водителя автобуса, который не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», - пояснила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге размер компенсации увеличили до 150 000 рублей каждому.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А что там с нетрезвым сотрудником Росгвардии ,устроившего бойню у парка Ульяновых ,где погиб пешеход?

Гость||

50000 руб лей за человека.....................какой то сюр простите вынесите меня, короновирус ты где родной

Имя: Гость
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