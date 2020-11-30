Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|14:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Обнародована география новых случаев COVID-19 в регионе

Печать

На понедельник, 30 ноября, в Пензенской области зарегистрирован 20 221 случай коронавирусной инфекции. За сутки прибавилось 164 пациента.

105 инфицированных - жители Пензы, 12 - Сосновоборского района, 8 - Нижнеломовского, 6 - Мокшанского. По 5 заразившихся выявили в ЗАТО Заречный, а также Шемышейском и Земетчинском районах, 4 - в Пензенском, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Лунинском, Каменском, Белинском, по 1 - в Сердобском, Колышлейском, Кузнецком, Башмаковском, Малосердобинском и Наровчатском.

Среди пациентов - 16 детей. Заразились 5-, 9- и 11-месячный младенцы, двое годовалых малышей, четверо двухгодовалых, один в возрасте 3 лет, а также ребята 6, 10 (двое), 11, 13 и 16 лет. Общее число случаев коронавируса среди несовершеннолетних жителей региона - 1 452.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, под наблюдением медиков находится 6 442 человека, снято с него - 49 116.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 105 784 пациента (всего 108 943 исследования), в лабораториях лечебной сети - 353 035 (всего 384 220 исследований). За выходные специалисты обследовали 7 628 человек.

Суммарный охват тестированием на 30 ноября - 35,14% населения области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Как под копирку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте