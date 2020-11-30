Обнародована география новых случаев COVID-19 в регионе

30.11.2020 | 13:57

На понедельник, 30 ноября, в Пензенской области зарегистрирован 20 221 случай коронавирусной инфекции. За сутки прибавилось 164 пациента.

105 инфицированных - жители Пензы, 12 - Сосновоборского района, 8 - Нижнеломовского, 6 - Мокшанского. По 5 заразившихся выявили в ЗАТО Заречный, а также Шемышейском и Земетчинском районах, 4 - в Пензенском, 3 - в Бессоновском, по 2 - в Лунинском, Каменском, Белинском, по 1 - в Сердобском, Колышлейском, Кузнецком, Башмаковском, Малосердобинском и Наровчатском.

Среди пациентов - 16 детей. Заразились 5-, 9- и 11-месячный младенцы, двое годовалых малышей, четверо двухгодовалых, один в возрасте 3 лет, а также ребята 6, 10 (двое), 11, 13 и 16 лет. Общее число случаев коронавируса среди несовершеннолетних жителей региона - 1 452.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, под наблюдением медиков находится 6 442 человека, снято с него - 49 116.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 105 784 пациента (всего 108 943 исследования), в лабораториях лечебной сети - 353 035 (всего 384 220 исследований). За выходные специалисты обследовали 7 628 человек.

Суммарный охват тестированием на 30 ноября - 35,14% населения области.