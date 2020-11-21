Сотрудники пензенского ТВ свой праздник провели на боевом посту

21.11.2020 | 18:00

Обычно все торжественные моменты для журналистов, видеооператоров и других сотрудников 11 канала ограничиваются устными поздравлениями. День телевидения для тех, кто здесь трудится, - такие же будни, как и всегда: никаких выходных, поздравительных речей и премий. После короткой утренней планерки все отправляются на съемки.

2020 год для сотрудников ТРК «Наш дом» стал сложным. Начавшаяся пандемия серьезно изменила порядок работы: в городе фактически перестали происходить события, исчезли массовые культурные и спортивные мероприятия. С другой стороны, жители стали проводить гораздо больше времени дома и, соответственно, у телевизора.

О ситуации в Пензе, о ее жизни все равно необходимо было рассказывать. 11 канал делал это каждый день, не уходя на удаленку. Соблюдая все меры безопасности, журналисты посещали больницы, ведомства, разговаривали с врачами, чиновниками и рядовыми горожанами.

«По сути, журналисты оказались в сложных условиях - наверное, в таких же, как и медицинские работники. И хочется отметить, что коллектив службы новостей 11 канала показал себя очень грамотным, слаженным, уверенным. С такими людьми действительно приятно работать. Надо отдать ребятам должное: никто здесь не спасовал, никто не убежал», - отметил редактор информационной службы 11 канала Дмитрий Трошин.

«Телеканал «Наш дом» (или 11 канал), и наш город, и наш зритель! В следующем году будет 25 лет, как мы вместе, за это время стали почти родственниками. Мы благодарны нашим зрителям за любовь, которую постоянно чувствуем!» - выразила признательность горожанам генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

На телевидении долго работают только те, кто по-настоящему любит свое дело. Демид Густов стал сотрудником информационной службы 11 канала только в 2020-м, но уже успел сделать выводы.

«Журналисты в первую очередь, как пчелки, очень трудолюбивы. Естественно, должно быть и чувство времени, потому что выпуск - в шесть часов, и новости обязаны выйти! Кроме того, журналист должен быть начитанным, поскольку мы работаем в разных сферах и надо разбираться и в политике, и в экономике, и в правовых отношениях», - констатировал он.

А для Павла Лютова этот праздник - уже 23-й, который он встречает на работе.

«С того момента, как я пришел на 11 канал, телевидение очень сильно изменилось. Оно стало более ярким, цифровым (было аналоговым) и сейчас несет гораздо больше информации зрителю, чем раньше», - оценил прогресс тележурналист.

Лучший подарок для работников ТВ - это множество зрителей, проводящих время у голубого экрана и потом обсуждающих то, что показали.

«Телерадиокомпания «Наш дом» - единственное в Пензенском регионе предприятие малого бизнеса в сфере телевещания, сотрудники которого живут на собственные доходы от производства телепрограмм и размещения рекламы. А это в наше время совсем не просто!

Поздравляю сегодня всех телевизионщиков с Международным днем телевидения, желаю здоровья и творческого вдохновения», - подытожила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.