Строительство новых заборов в Пензе будет санкционировать мэрия

01.11.2020 | 18:21

Поставить забор в Пензе скоро будет не так-то просто. Чиновники приняли решение изменить правила благоустройства. По новым требованиям администрация города должна стать главным звеном, которое либо разрешает строительство очередной ограды, либо запрещает его.

«К сожалению, данные изменения не будут относиться к тем заборам, которые уже установлены в настоящий момент, а будут касаться только новых объектов. Мы хотим этими изменениями как минимум учитывать интересы всех жителей, чтобы сложившиеся пешеходные связи не нарушались», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

За последние годы ограждения появились у целого ряда многоэтажек. Как шутят люди, Пенза стала городом заборов. Есть микрорайоны, где одним жителям приходится огибать немаленькие территории из-за того, что другим хочется, чтобы их двор был закрытой зоной. Проблема сложная. И даже не скажешь, кого в Пензе больше, сторонников или противников установки заборов.

«Я, конечно, против», «Тут однозначного ответа быть не может. Где-то они нормально и нужно это делать, а в некоторых моментах они, конечно, мешают», «Мне нравится: ограждены детские площадки, ребенок никуда не выбежит. Во-вторых, как-то благоустроено хорошо», «В принципе, положительно. Я живу в этом доме, раньше не было забора - проходной двор», - таков разброс мнений опрошенных горожан.

Глава администрации подчеркивает: жители имеют право на ограждение территории многоквартирного дома, если участок отмежеван и узаконен. Но в Пензе уже были случаи, когда власти сносили заборы, если они появлялись на муниципальной земле.

«Улица Измайлова, в частном секторе у нас там. Но по факту в настоящее время право на установку заборов в МКД ничем не регулируется», - признал глава администрации.

Озвучил Андрей Лузгин и момент, касающийся глухих заборов на красной линии и в центре города. На них тоже наложат запрет.