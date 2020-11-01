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Общество

Строительство новых заборов в Пензе будет санкционировать мэрия

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Поставить забор в Пензе скоро будет не так-то просто. Чиновники приняли решение изменить правила благоустройства. По новым требованиям администрация города должна стать главным звеном, которое либо разрешает строительство очередной ограды, либо запрещает его.

«К сожалению, данные изменения не будут относиться к тем заборам, которые уже установлены в настоящий момент, а будут касаться только новых объектов. Мы хотим этими изменениями как минимум учитывать интересы всех жителей, чтобы сложившиеся пешеходные связи не нарушались», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

За последние годы ограждения появились у целого ряда многоэтажек. Как шутят люди, Пенза стала городом заборов. Есть микрорайоны, где одним жителям приходится огибать немаленькие территории из-за того, что другим хочется, чтобы их двор был закрытой зоной. Проблема сложная. И даже не скажешь, кого в Пензе больше, сторонников или противников установки заборов.

«Я, конечно, против», «Тут однозначного ответа быть не может. Где-то они нормально и нужно это делать, а в некоторых моментах они, конечно, мешают», «Мне нравится: ограждены детские площадки, ребенок никуда не выбежит. Во-вторых, как-то благоустроено хорошо», «В принципе, положительно. Я живу в этом доме, раньше не было забора - проходной двор», - таков разброс мнений опрошенных горожан.

Глава администрации подчеркивает: жители имеют право на ограждение территории многоквартирного дома, если участок отмежеван и узаконен. Но в Пензе уже были случаи, когда власти сносили заборы, если они появлялись на муниципальной земле.

«Улица Измайлова, в частном секторе у нас там. Но по факту в настоящее время право на установку заборов в МКД ничем не регулируется», - признал глава администрации.

Озвучил Андрей Лузгин и момент, касающийся глухих заборов на красной линии и в центре города. На них тоже наложат запрет.

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Гость||

У Нисана все дома огорожены, всем нравится.

Гость||

Поздно огород городить. Все уже огорожено.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К сожалению, данные изменения не будут относиться к тем заборам, которые уже установлены в настоящий момент,
А что не в городской власти убрать забор, например, для ускоренного проезда к школам №17, 29 или там нельзя покой нужных людей беспокоить. В таком случае поставить знаки запрещающие сквозной проезд или заранее знаете, что гайцы только жалованье получать могут, а работать и не собираются?

Гость||

А что, со старыми заборами уже разобрались? На Лазо например??

Гость||

Пенза это город больших и маленьких заборов. Забор на заборе , забором погоняет. Большие вокруг домов и учреждений, маленькие от бесконечных автолюбителей, любящих ездить по всем газонам и тротуарам. С одной стороны- это очень показательное явление. Люди не ощущают себя в безопасности, поэтому тупо пытаются воздвигнуть физические препятствия. Жители не видят других способов уберечь свое спокойствие. Но это примитивное мышление. Вместо этих дорогущих и некрасивых заборов можно кругом навешать камер высокого разрешения с хорошей ночной съемкой и всем дружным коллективом участковых и сотрудников мониторить и выцепать нарушителей порядка и вандалов. И штрафовать безбожно и на эти штрафы вешать еще больше камер и делать город краше и милее сердцу. Андрей- молодой и перспективный.Хочется верить,что он может внести немного здравого смысла в прогнивший уклад.

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