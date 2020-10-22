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Общество

Ветеринары: Максимальное число животных в квартире не определено

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В четверг, 22 октября, в редакцию PenzaInform.ru поступил ответ из областного управления ветеринарии на вопрос, касающийся максимально возможного количества животных в квартире.

«Есть ли какие-то законы, правила санитарные, которые регулируют численность животных в многоквартирном доме? Это я имею в виду бабулек с 50 кошками или дедулек с 12 собачками, есть и дамы бальзаковского возраста, целующие в хвостики 28 кисулек. Но запахи - запахи-то какие в МКД!» - обратилась в редакцию жительница Пензы.

В управлении пояснили, что хозяева животных должны соблюдать не только общие требования к их содержанию, но и права и законные интересы соседей.

«Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Таким образом, ограничений по количеству животных в многоквартирном доме законодательно не установлено», - говорится в документе, подписанном врио начальника управления Михаилом Максимовым.

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Гость||

Хочется чего-то большого и чистого.

Заведу слона и буду его мыть.

Гость||

Идите на хер

Имя: Гость
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