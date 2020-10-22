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Общество

В Заречном жители домов контролируют санобработку подъездов

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В Заречном усилили контроль за тем, как управляющие компании проводят дезинфекцию в подъездах.

На данный момент обработке специальными средствами подвергаются места общего пользования в тех домах, где выявлены зараженные коронавирусной инфекцией.

Согласно предписанию главного санитарного врача по Заречному, такие мероприятия должны проводиться два раза в день. На 21 октября подъездов, нуждающихся в постоянной дезинфекции, было 97.

«К контролю за осуществлением мероприятий привлекаются и сами горожане. Так, после проведения дезинфекции в каждом подъезде представители управляющей организации просят кого-либо из его жителей подписать соответствующий чек-лист, который впоследствии передается в отдел городской инфраструктуры и жилищной политики», - рассказали в администрации Заречного.

Помимо этого, сотрудники мэрии регулярно обходят адреса, чтобы удостовериться, как выполняется санитарная обработка.

Согласно информации, размещенной на странице главы Заречного Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте», в городе на 21 октября зарегистрировано 1 118 случаев коронавируса. 127 человек получают помощь в стационаре, 525 лечат амбулаторно, 1 пациент находится в Пензе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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