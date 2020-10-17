А. Никишин рассказал, кто в основном заражается COVID-19

17.10.2020 | 10:04

В Пензенской области увеличивается количество пациентов с COVID-19 молодого возраста. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказал врио министра здравоохранения региона Александр Никишин в передаче «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

По его словам, во время первой волны эпидемии специалисты отмечали рост числа заразившихся в возрасте 65 лет и старше. Сейчас же регистрируется множество случаев коронавируса среди трудоспособного населения.

«Если сравнивать группу 65+ того периода и этого, то она примерно одинакова. Рост происходит за счет группы людей от 40 до 60 лет», - добавил Александр Никишин.

Врио главы регионального минздрава отметил, что у этой категории пациентов заболевание протекает чаще всего в нетяжелой форме.

Также Александр Никишин указал на такую особенность заразившихся новой волны, как настороженность по отношению к своему здоровью.

«Если в первый период заболеваемости мы отмечали во мнениях людей какое-то разгильдяйство, то сейчас народ уже более опасливо относится. Если раньше человек заболевал, три дня пил таблетки, лежал дома, то сейчас количество обращений таких людей возросло», - рассказал он.