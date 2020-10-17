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Общество

А. Никишин рассказал, кто в основном заражается COVID-19

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В Пензенской области увеличивается количество пациентов с COVID-19 молодого возраста. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказал врио министра здравоохранения региона Александр Никишин в передаче «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

По его словам, во время первой волны эпидемии специалисты отмечали рост числа заразившихся в возрасте 65 лет и старше. Сейчас же регистрируется множество случаев коронавируса среди трудоспособного населения.

«Если сравнивать группу 65+ того периода и этого, то она примерно одинакова. Рост происходит за счет группы людей от 40 до 60 лет», - добавил Александр Никишин.

Врио главы регионального минздрава отметил, что у этой категории пациентов заболевание протекает чаще всего в нетяжелой форме.

Также Александр Никишин указал на такую особенность заразившихся новой волны, как настороженность по отношению к своему здоровью.

«Если в первый период заболеваемости мы отмечали во мнениях людей какое-то разгильдяйство, то сейчас народ уже более опасливо относится. Если раньше человек заболевал, три дня пил таблетки, лежал дома, то сейчас количество обращений таких людей возросло», - рассказал он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Все заражаются не зависимо от возраста.

Гость||

В г.Орск СМИ сообщало,что еле спасли 12-летнего ребенка!Болезнь протекала тяжело с большим поражением лёгких!Людям нужно более бережно относиться к себе,окружающим!Господи -спаси и сохрани нас!Всем здоровья и терпения!

Гость||

пока школы не открыли было более-менее нормально. Вся зараза оттуда пошла, потому что овуляторы не могут привить своим чадам элементарные правила гигиены и поведения. То в фонтан лезли неделю назад в одних футболках, то один чихнет, а 20 человек рядом с ним стоят и заражаются

Гость||

Закрыть надо фонтан.

Гость||

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex

Гость||

Массовые мероприятия не нужно было в городе проводить, а то по праздникам видите ли народ соскучился!Вот и результат.

Гость||

10.48 Вот чудные, вы полагаете во всей России только в Орске ребёнок тяжело болел.Проценко уже разжевал и в рот положил -есть единичные повторные заражения.Это то , что он знает в своей клинике.

Гость||

У нас в лунине соскоб почемуто брали на карону вирус

Имя: Гость
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