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Общество

Портал PenzaInform.ru подготовил свежий дайджест новостей недели

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Редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

В первом сюжете пензенцы отреагировали на заявление губернатора о готовности системы здравоохранения к борьбе с COVID-19 от 13 октября.

Горожане разместили в комментариях к посту сотни жалоб. Одних возмущало, что у больных с симптомами ОРВИ не берут анализы на коронавирус, других - невозможность дозвониться до поликлиники или дождаться врача.

Минздрав попросил не обсуждать в Интернете диагнозы и назначение лечения и вообще помнить про закон о персональных данных.

Вторая новость рассказывает о неделе антирекордов по коронавирусу в Пензенской области.

Число жителей, заразившихся коронавирусом, продолжает расти. На эту неделю пришлось сразу четыре антирекорда: 13 октября - 141 новый случай, 14-го - 145, 15-го - 150 и 16-го - 160.

За все время инфекцию выявили у 12 834 человек. 143 из них не смогли справиться с вирусом и ушли из жизни.

Третий сюжет - о том, что пензенцы стали чаще надевать маски в общественном транспорте.

С одной стороны, это связано с повышением уровня тревожности, с другой - с ужесточением контроля со стороны правоохранителей. Во время рейдов проверяющие заглядывают в маршрутки и автобусы, проверяют водителей, смотрят на пассажиров. А на нарушителей режима составляют административные материалы. Им грозит предупреждение или штраф.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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