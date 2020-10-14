В Пензе растет количество вызовов скорой помощи

14.10.2020 | 20:00

Новый антирекорд - 145 зараженных за сутки. Работы у коллектива скорой помощи осенью прибавилось. Это заметно даже простым обывателям: на дорогах и вблизи больниц, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом и пневмонией, стало больше спецавтомобилей.

Главный врач областной станции утверждает, что задействовано 145 общепрофильных бригад.

«Если будет расти количество вызовов, мы готовы еще развернуть - до 150. Как персонала, так и транспорта у нас достаточно. Мы имеем где-то 217 автомобилей до пятилетнего возраста, справных», - рассказал главный врач Пензенской станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Станция скорой помощи считается «зеленой зоной», а вот когда бригада отправляется на вызов, где ждет больной с температурой или кашлем, проявлениями вирусного заболевания, то она уже потенциально работает в «красной». Поэтому в этой эпидвойне почти по-военному, в белом обмундировании, едут оказывать помощь.

«Противочумный костюм, к нему добавляются респиратор, экран, защитные шлемы у реанимационных бригад, очки - это есть у каждого», - сообщила старший фельдшер Нина Кутырева.

На центральной станции ежедневно в расход идет 240-250 комплектов СИЗ. Всего же в запасе их 20 тысяч - этого хватит на три месяца работы.

За 20 лет службы на скорой Андрей Бородин чего только не насмотрелся, так что вирус медбрату реанимационной бригады не страшен.

«Нам нельзя бояться. Если мы будем бояться, тогда уже надежды никакой нет», - пояснил он.

Бородин и его коллега выезжают на наиболее тяжелые случаи.

«Нас вызывает бригада, когда нужна более квалифицированная помощь врача-реаниматолога. Также мы осуществляем транспортировку из ковидных стационаров города и районов в областной специализированный центр», - отметил Андрей.

«Наблюдается рост. Где-то 1 500 вызовов у нас в сутки, из них вызовов на температуру, пневмонию, связанные с заболеваниями органов дыхания, - примерно 300. Госпитализаций - где-то 150-160», - привел данные Владимир Атякшев.

Поэтому передохнуть тем, кто на передовой, порой некогда. Коронавирус держит в тонусе все медицинские подразделения.