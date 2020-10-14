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Общество

Пензенской области выделили 20 млн на жилье для ветеранов

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Пензенская область получит из федерального бюджета средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 65 регионов. Общая сумма - более 1 млрд рублей.

«Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий», - сообщается в пояснительной записке к документу.

Размер субвенции для Пензенской области составляет 20 млн 10 тыс. 500 руб. Работу над исполнением распоряжения должны завершить до конца 2020 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это уже насмешка над здравым смыслом!

625 ветеранов ВОВ,после 75 лет ВОВ,они что,"сыны" полка были?

Вот зачем налогоплательщикам оплачивать внуков ветеранов?

Гость||

Гость писал(a):

625 ветеранов ВОВ,после 75 лет ВОВ,они что,"сыны" полка были?

Вот зачем налогоплательщикам оплачивать внуков ветеранов?

Это родственники чиновников?

Гость||

вам всё - роса

Гость||

Мне беха нужна, вы что??? Давайте, давайте.. Деду жить негде, пенсия маленькая около 45 тысячи рублей. Жить-то на что? Он любит синею иглу.. А это очень дорого.. Вот бы еще и пенсии повысить именно для ветеранов до 80 тысячи рублей будет еще лучше

Имя: Гость
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