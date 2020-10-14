Пензенской области выделили 20 млн на жилье для ветеранов

Пензенская область получит из федерального бюджета средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Деньги поступят в 65 регионов. Общая сумма - более 1 млрд рублей.
«Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий», - сообщается в пояснительной записке к документу.
Размер субвенции для Пензенской области составляет 20 млн 10 тыс. 500 руб. Работу над исполнением распоряжения должны завершить до конца 2020 года.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Это уже насмешка над здравым смыслом!
625 ветеранов ВОВ,после 75 лет ВОВ,они что,"сыны" полка были?
Вот зачем налогоплательщикам оплачивать внуков ветеранов?