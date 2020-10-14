Пензенской области выделили 20 млн на жилье для ветеранов

14.10.2020 | 10:02

Пензенская область получит из федерального бюджета средства на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Деньги поступят в 65 регионов. Общая сумма - более 1 млрд рублей.

«Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий», - сообщается в пояснительной записке к документу.

Размер субвенции для Пензенской области составляет 20 млн 10 тыс. 500 руб. Работу над исполнением распоряжения должны завершить до конца 2020 года.