Пензенский холдинг «Дионис» расширяет сеть в регионах России

12.10.2020 | 16:55

9 октября свои двери распахнул для жителей Новокуйбышевска новый специализированный магазин «Дьюти Фри». Он стал уже вторым в этом небольшом городке Самарской области, а суммарное количество точек продаж сети по регионам Поволжья приблизилось к 130 магазинам. Их можно встретить в Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и Республике Мордовии.

В «Дьюти Фри» гурманы и просто ценители качественных и вкусных напитков всегда найдут хороший продукт по приемлемой цене.

В 2021 году «Дионис» отметит свой четвертьвековой юбилей. Сегодня в группу компаний, помимо «Дьюти Фри», входят и другие торговые сети, завоевавшие любовь, признание, а главное доверие покупателей. Это 100 магазинов «Караван» и «Скидкино». Очередной под брендом «Скидкино» откроется уже совсем скоро, 22 октября, на ул. Матросова, 37, в Городище.

Еще два новых магазина «Караван» порадуют жителей областного центра на ул. Мира, 44 (ЖК «Фаворит»), и на ул. Клары Цеткин, 55 (бывший магазин «Два гуся»). Это сеть удобно расположенных магазинов популярного сегодня формата у дома для ежедневных покупок качественных продуктов питания и сопутствующие товаров по очень выгодным ценам.

По мнению экспертов, сегодня такие понятия как «продукт», «покупка» уходят в прошлое, а на смену им приходят «опыт», «эмоции», «профессионализм» людей, работающих в сфере торговли.

ГК «Дионис» - это около пяти тысяч сотрудников, и именно инвестиции в людей определяют рост и развитие компании. Любой может стать частью успешной команды, позвонив по номеру 8(8412)-28-20-78.