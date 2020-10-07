Пензенцев просят поторопиться с переходом на карты «Мир»

07.10.2020 | 19:00

Срок перехода на карты национальной платежной системы «Мир» продлен до 31 декабря 2020-го. Сделать это до конца года необходимо тем, кто получает пенсии и социальные выплаты на карты Visa, Maestro и другие. Причем откладывать не стоит, предупреждают специалисты.

«Кроме того, что человек должен открыть новую карту «Мир», он должен еще сообщить в пенсионный фонд об этом, об изменении счета, потому что при открытии карты счет будет меняться, чтобы мы внесли эту информацию в базу данных и уже последующие перечисления пенсий осуществляли на новый расчетный счет», - пояснила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Способов известить о переходе на «Мир» несколько. Предпочтителен бесконтактный - через портал госуслуг или сайт пенсионного фонда. Если нет возможности воспользоваться электронными ресурсами, то есть и еще варианты.

«Можно по предварительной записи обратиться в МФЦ или в клиентскую службу пенсионного фонда и подать заявление, а также через почту», - отметила Любовь Евдокимова.

Если так не сделать, то человек может остаться без пенсии. Что касается тех, кто получает деньги на почте или кому выплаты перечисляют на вклад в кредитной организации, сообщать в отделение фонда ничего не надо.

Карта «Мир» действует только на территории России, пользоваться ею за рубежом нельзя.