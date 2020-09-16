В Лунинском районе состоится фестиваль «Суворовская каша»

В Пензенской области пройдет военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша». Мероприятие организуют в селе Суворово Лунинского района в субботу, 19 сентября.
Главная идея фестиваля - сохранение традиций любви и уважения к родине, которые пропагандировал знаменитый полководец Александр Суворов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Праздник стал традиционным и считается визитной карточкой Лунинского района. На его организацию направляются средства Фонда президентских грантов.
Гости фестиваля смогут поучаствовать в реконструкции событий и конкурсах, посетить выставки, приобрести сувениры, попробовать больше 30 видов разных каш, которые приготовили по старинным рецептам, послушать песни, пообедать блюдами из полевой кухни.
Праздник пройдет около памятника А. В. Суворову.
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