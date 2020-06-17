В Пензенской области названо число заразившихся коронавирусом детей

17.06.2020 | 11:14

У девяти несовершеннолетних жителей Пензенской области за последние сутки выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила в личном телеграм-канале в среду, 17 июня.

По ее словам, диагноз подтвердился у шестимесячного младенца, двухлетнего малыша, детей в возрасте 6 и 8 лет, а также 16-летнего подростка. Кроме того, заболели по двое семилетних и девятилетних ребят.

Всего за время пандемии в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» на коронавирус обследовано 40 202 человека (проведено 41 279 исследований), в лабораториях лечебной сети еще 71 881 (77 737 исследований).