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Общество

В Пензенской области названо число заразившихся коронавирусом детей

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У девяти несовершеннолетних жителей Пензенской области за последние сутки выявили новую коронавирусную инфекцию. Об этом пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила в личном телеграм-канале в среду, 17 июня.

По ее словам, диагноз подтвердился у шестимесячного младенца, двухлетнего малыша, детей в возрасте 6 и 8 лет, а также 16-летнего подростка. Кроме того, заболели по двое семилетних и девятилетних ребят.

Всего за время пандемии в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» на коронавирус обследовано 40 202 человека (проведено 41 279 исследований), в лабораториях лечебной сети еще 71 881 (77 737 исследований).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дети гоняются где хотят и с кем хотят. О самоизоляции и о дистанции родители видимо не говорят совсем.

Гость||

Зато не дай Бог мама пошла в магазин за хлебом,а детей на полчаса оставила

Так сразу наша "доблестная" опека ставит вопрос о лишении ...,здесь почему этих нерадивых мамаш не наказывают?

Гость||

Самоизоляцию и ограничения снимают по всей стране.В некоторых регионах и масочный режим отменили.И в Пензе это не за горами.

Гость||

По всей стране потому что соблюдают,

у нас в Пензе-единицы!

Ходят стадом!

Гость||

Гость писал(a):

17.06.2020 11:39|По всей стране потому что соблюдают,у нас в Пензе-единицы!Ходят стадом!
А Вы прям прокатились по всей стране и видели? Везде такое же стадо как и в Пензе. Статистику не люди в масках сочиняют.

Гость||

Зайди в любой двор к вечеру, дети гоняются повсюду и никто не предупреждает мамаш и бабушек. Одним словом - стадо, Из за таких и продлевают режим

Гость||

Гость писал(a):

17.06.2020 11:43|Зайди в любой двор к вечеру, дети гоняются повсюду и никто не предупреждает мамаш и бабушек.
Не могу, я соблюдаю режим. Сижу дома, ем гречку, жду когда ограничения все снимут. )))))) А Вы чего бродите?

Гость||

Гость писал(a):

Зайди в любой двор к вечеру, дети гоняются повсюду и никто не предупреждает мамаш и бабушек. Одним словом - стадо, Из за таких и продлевают режим
Можно подумать что эти мамашки и бабки глухие

Это они вот так заботятся о здоровье своих детей и близких.

Полный идиотизм в поведении большинства народонаселения

Гость||

Мамашки платья купили, выпускной просят. Какая забота о близких, если в голове мякина.

Имя: Гость
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