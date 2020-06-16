На юго-западе Кузнецка начнут курсировать маршрутки № 2а

16.06.2020 | 09:22

По улице Минской в Юго-Западном микрорайоне Кузнецка пустят новый маршрут. Об этом стало известно в понедельник, 15 июня.

«Жители данного района неоднократно обращались с просьбой продлить до улицы Плеханова действующие маршруты № 9 и 11», - отметил начальник отдела городского хозяйства администрации Кузнецка Алексей Николаев.

В феврале перевозчик осуществил несколько пробных рейсов.

«По итогам проведенного мониторинга пассажиропотока принято решение о функционировании нового маршрута № 2а на постоянной основе», - пояснил Алексей Николаев.

Как только пройдут конкурсные процедуры, микроавтобусы выйдут на линию, уточнили в пресс-службе местной администрации.