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Общество

В Пензе устроили концерт под окнами 94-летнего ветерана

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Лихому десантнику, ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Сергеевичу Кралину исполнилось 94 года. В свое время не по собственной воле он впервые попал за границу.

«В феврале 1945-го на озеро Балатон в Венгрии. И до конца войны - Венгрия, Австрия, Чехословакия», - рассказал мужчина.

«Наш святой долг - по крупицам добиваться правды о войне и помнить всегда, проявлять заботу о живых ветеранах и чтить память погибших», - отметила глава администрации Первомайского района г. Пензы Лидия Белякова.

К поздравлениям в честь дня рождения Анатолия Сергеевича присоединились соседи ветерана. Они в нем души не чают.

«Хороший, замечательный, никогда грубого слова не скажет», - поделилась жительница дома.

А музыкальные бригады «Ласточки Победы» продолжают колесить по Пензе и поздравлять тех, кто эту победу завоевал 75 лет назад.

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