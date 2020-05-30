В Пензе обсудили безопасность детей во время каникул

30.05.2020 | 19:40

Тема благополучия детей объединила представителей разных ведомств. Лето не за горами, поэтому специалисты собрались, чтобы дистанционно пообщаться с педагогами из районов области и донести мысль: безопасность - главное на отдыхе. Про это часто забывают сами несовершеннолетние, едва почувствовав свободу на каникулах.

Так, наркологи обеспокоены тем, что молодежь все больше поддается пагубным пристрастиям.

«Можно сказать, что дети 12-13 лет употребляют много никотина, и это даже не сигареты, а никотин в совершенно других его проявлениях. Алкоголь тоже имеет место. К счастью, наркотические вещества среди именно этого возраста не столько распространены»,- отметила клинический медицинский психолог наркологической больницы Кристина Романова.

«Есть среди молодежи такие, которые считают себя в 14-15 лет, даже в 12-13, очень взрослыми. Они собираются компаниями в центре города и уверены, что им уже можно распивать алкогольные напитки и курить табак. Чем и занимаются на улицах, во дворах, на квартирах - где угодно», - добавил инспектор ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Василий Фролов.

У спасателей - своя головная боль: детей и подростков с началом жары может потянуть к воде, и хорошо, если это будут официальные пляжи.

«На сегодняшний день собраны все заявки с владельцев пляжей, которые были открыты в прошлом году. Надеемся, что в этом году мы откроем не меньше по количеству данных мест купания и отдыха для граждан. Тем самым будет выполнена основная задача - предупреждение гибели людей на воде. Особое внимание будем уделять безопасности детей», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Кроме того, могут взяться за спички или вообще совершить кражу - статистика говорит о том, что таких случаев много. Участники круглого стола дали рекомендации педагогам, как уберечь школьников и студентов от опасных ситуаций, и напомнили о необходимости оставаться дома, пока длится период повышенной готовности.