В Пензенской области коронавирус подхватили 83 ребенка

29.05.2020 | 12:02

Стало известно, каков возраст пациентов с подтвержденным за сутки диагнозом «коронавирусная инфекция».

Трое из 89 прибавившихся пациентов - дети в возрасте 1 года, 5 и 9 лет. Остальные - взрослые, от 20 до 94 лет.

Общее число заразившихся новой инфекцией в регионе - 2 155. 83 из них - дети и подростки младше 18 лет.

В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 5 443 человека, сняты с него 10 789, сообщили в региональном оперативном штабе.