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Общество

В Пензенской области коронавирус подхватили 83 ребенка

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Стало известно, каков возраст пациентов с подтвержденным за сутки диагнозом «коронавирусная инфекция».

Трое из 89 прибавившихся пациентов - дети в возрасте 1 года, 5 и 9 лет. Остальные - взрослые, от 20 до 94 лет.

Общее число заразившихся новой инфекцией в регионе - 2 155. 83 из них - дети и подростки младше 18 лет.

В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 5 443 человека, сняты с него 10 789, сообщили в региональном оперативном штабе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что значит подхватили? Это больше подходит к венерическим заболеваниям,передающимися половым путём.

В разделе ДЕТИ можно покорректнее?

Имя: Гость
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