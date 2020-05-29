В Пензенской области коронавирус подхватили 83 ребенка

Стало известно, каков возраст пациентов с подтвержденным за сутки диагнозом «коронавирусная инфекция».
Трое из 89 прибавившихся пациентов - дети в возрасте 1 года, 5 и 9 лет. Остальные - взрослые, от 20 до 94 лет.
Общее число заразившихся новой инфекцией в регионе - 2 155. 83 из них - дети и подростки младше 18 лет.
В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 5 443 человека, сняты с него 10 789, сообщили в региональном оперативном штабе.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Что значит подхватили? Это больше подходит к венерическим заболеваниям,передающимися половым путём.
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