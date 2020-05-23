Общество

Пензенский полицейский вышел в финал литературного конкурса

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Одно другому не мешает, как говорит Сергей Кубрин - полицейский и писатель. Пензенец вошел в число 20 финалистов премии «Лицей» имени Александра Пушкина. Члены жюри отобрали лучших молодых авторов из двух тысяч участников литературного конкурса.

Офицер претендует на победу с книгой «Мирный житель» - это небольшой цикл рассказов.

«Повествуется о жизни простого оперативника районного отдела, который ежедневно сталкивается не только с раскрытием преступлений, но и с теми или иными жизненными ситуациями. Я хотел показать, что сотрудник полиции, в принципе, ничем не отличается от обычного человека, имеет право на личное счастье и сталкивается с проблемами так же, как обычные люди», - рассказал старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Сергей Кубрин.

Писатель в погонах родом из Кузнецка. У него два высших образования, сейчас офицер учится в аспирантуре. С 2015-го служит в полиции.

«Когда-то я писал стихи, но потом перешел в прозу, поскольку поэзия отличается от мировосприятия любого человека. Проза для меня - наиболее оптимальная форма выражения, она фактурная, структурированная и требует определенной усидчивости», - отметил Сергей Кубрин.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, станет известно, попал ли Сергей Кубрин в число лауреатов премии. Таковых будет шесть человек.

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