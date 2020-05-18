Пензенцев от коронавируса может спасти молоко

18.05.2020 | 18:24

Пензенские медики заговорили о несомненной пользе употребления молочных продуктов в целях поднятия иммунитета у здоровых и для поправки уже подхвативших COVID-19.

«Было установлено, что белок лактоферрин, в частности, влияет на проникновение коронавируса в клетку. И он не просто влияет, он блокирует проникновение, тем самым замедляя развитие заболевания или предотвращая его», - сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Пензенской области Дина Туишева.

Диетолог ссылается на исследования китайских коллег. Впрочем, в России молоко и в прежние времена считалось эффективным народным средством, помогающим выздороветь людям с разными заболеваниями - например, с туберкулезом, воспалением легких. Так что в полезности таких продуктов многие пензенцы уверены.

Для профилактики коронавируса не имеет значения, какое молоко употреблять: козье или коровье, главное - чтобы оно было животного, а не растительного происхождения.

Лариса Тутаева держит небольшое стадо коз уже 20 лет. В волшебных свойствах молока животных женщина не сомневается. Пьет его каждый день и чувствует себя прекрасно. Готова дать совет и другим.

«Это как лекарство. Его надо употреблять утром натощак, подогревать, можно положить чайную ложку меда, масла - и за 30 минут до еды», - поделилась женщина.

Диетологи говорят, в день достаточно выпивать пару стаканов молока, можно заменять их кефиром, ряженкой, творогом и сыром. Обезжиренные продукты для профилактики не подходят.