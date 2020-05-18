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Общество

Пензенцев от коронавируса может спасти молоко

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Пензенские медики заговорили о несомненной пользе употребления молочных продуктов в целях поднятия иммунитета у здоровых и для поправки уже подхвативших COVID-19.

«Было установлено, что белок лактоферрин, в частности, влияет на проникновение коронавируса в клетку. И он не просто влияет, он блокирует проникновение, тем самым замедляя развитие заболевания или предотвращая его», - сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Пензенской области Дина Туишева.

Диетолог ссылается на исследования китайских коллег. Впрочем, в России молоко и в прежние времена считалось эффективным народным средством, помогающим выздороветь людям с разными заболеваниями - например, с туберкулезом, воспалением легких. Так что в полезности таких продуктов многие пензенцы уверены.

Для профилактики коронавируса не имеет значения, какое молоко употреблять: козье или коровье, главное - чтобы оно было животного, а не растительного происхождения.

Лариса Тутаева держит небольшое стадо коз уже 20 лет. В волшебных свойствах молока животных женщина не сомневается. Пьет его каждый день и чувствует себя прекрасно. Готова дать совет и другим.

«Это как лекарство. Его надо употреблять утром натощак, подогревать, можно положить чайную ложку меда, масла - и за 30 минут до еды», - поделилась женщина.

Диетологи говорят, в день достаточно выпивать пару стаканов молока, можно заменять их кефиром, ряженкой, творогом и сыром. Обезжиренные продукты для профилактики не подходят.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для профилактики коронавируса не имеет значения, какое молоко употреблять: ..... главное - чтобы оно было животного, а не растительного происхождения.
От тут-то и сидит самая засада.

Гость||

Где взять только это молоко, коров перестали люди держать, а магазинное это не молоко.

Гость||

Дурость!

Гость||

Там продажи молочки что ли упали? К чему эта ничем не подтвержденная информация второй день подряд?

Гость||

ЖРИТЕПАЛЬМУ?????

Гость||

Где взять его только...молоко.

Гость||

Коров нет в области, а фермы его продают за бугор. Поля не сеяны. Ваня.. Одумайся.

Имя: Гость
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