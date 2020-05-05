Аллею у картинной галереи дополнят молодые кусты сирени

05.05.2020 | 19:36

Под точной копией легендарного знамени сотрудники Пензенской картинной галереи высадили молодые кусты сирени. Они дополнили аллею, которая появилась там в 2015 году в честь 70-летнего юбилея Великой Победы.

«Сейчас у нас около 30 кустов, сирень уже вот-вот расцветет», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В этом году в сквере высадили семь новых кустов. Сотрудники галереи под чутким руководством своего директора старались по мере возможностей соблюдать социальную дистанцию и кроме садового инвентаря использовали принятые меры индивидуальной защиты.

Лунки для молодой поросли вырыли там, где цветущую сирень сможет увидеть любой из посетителей картинной галереи. Кстати, планируется, что Знамя Победы в ближайшие дни украсит шпиль на куполе здания - впервые за многолетнюю историю существования учреждения культуры.