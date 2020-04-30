«МегаФон» запустил тарифы для абонентов на удаленной работе

30.04.2020 | 10:44

«МегаФон» запустил специальную линейку тарифов на передачу данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом. Теперь абоненты могут не беспокоиться об ограничении скорости, как если бы пользовались проводными сетями.

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах «МегаФон Ритейл» выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку сетей, а многие предпочитают уехать за город, где может не быть фиксированного домашнего интернета.

«Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов на передачу данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования интернетом», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Тариф с безлимитным интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен, и включает безлимитный интернет без ограничений скорости – максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере.

Для тех, кто использует интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с. Трафик при этом не ограничен.

Безлимитный интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до 1 июля.

Сим-карту с «Закачайся!» можно купить в салонах или в интернет-магазине shop.megafon.ru, а абоненты оператора могут перейти на новый тариф в Личном кабинете.

«МегаФон» - всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Компания построила самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Ее услугами пользуются 75,2 млн клиентов.