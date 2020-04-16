В Пензе и области кладбища закрыты для посещения

16.04.2020 | 19:35

Калитка на Новозападное кладбище распахнута настежь. Ни на одних воротах нет объявлений о том, что до 30 апреля места захоронений закрыты для посещений. Соответствующее постановление подписано главой региона и распространяется на все погосты на территории области.

О новых ограничительных мерах знают еще не все. Группа товарищей с инвентарем после уборки направляется домой. Некоторые, невзирая ни на что, следуют своим убеждениям.

Временный запрет на посещение кладбищ не распространяется на случаи, когда людям необходимо проститься с близкими при проведении церемоний захоронения.

Ни замков на воротах, ни сигнальных лент нет и на территориях других мест погребения. На выезде из Пензы в сторону Засечного только четвероногий страж охраняет покой усопших. Вдали за крестами и надгробными плитами едва виднеется ритуальный автобус.

Тихо сейчас и во дворах при православных храмах, тоже закрытых для прихожан.

«Мы должны не просто беречь себя, но и проявить христианскую любовь к своим ближним. Каждый наш выход, каждое наше общение может стать моментом, когда мы передаем заразу, которая сейчас свирепствует по всей нашей земле. Особенно я обращаюсь к людям старшего поколения: дорогие братья и сестры, проявите христианское терпение и христианскую любовь, оставайтесь в эти дни дома!» - призвал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Пасхальное богослужение владыка проведет без участия прихожан. Для охраны общественного порядка у пензенских храмов выставят посты. До конца апреля храмы приостановят деятельность, разрешено только отпевание усопших.