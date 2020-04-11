Пензенские пенсионеры выходят из дома только по необходимости

11.04.2020 | 18:25

2,9 балла - это высокий показатель.

В полдень субботы, 11 апреля, цифра иная - 4,0. Она свидетельствует о том, что подавляющее большинство жителей Сурской столицы остаются дома.

На территории Пензенской области действует режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Однако далеко не все пенсионеры исполняют это предписание. На улице Московской встречается немало пожилых людей.

«Я на почту иду - телеграмму дать», - оправдался прохожий.

«Нам надо на почту и в аптеку. Мы соблюдаем! Всю неделю дома сидели, никуда не ходим, а сегодня надо обязательно», - рассказала супружеская пара.

И старых, и молодых россиян уже в который раз призывают серьезно отнестись к угрозе распространения коронавирусной инфекции и ни в коем случае не игнорировать пандемию.

Неработающим категориям граждан настоятельно рекомендуют провести ближайшие дни дома. Тем более что воскресенье и начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, не будут благоприятствовать прогулкам на свежем воздухе.

Людям нужно совсем немного потерпеть давление четырех стен, потом все наладится.