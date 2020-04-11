Сетевое издание|18+|Суббота|11 апр 2020|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  82.37  |  $  75.24

Общество

Пензенские пенсионеры выходят из дома только по необходимости

Печать

2,9 балла - это высокий показатель.

В полдень субботы, 11 апреля, цифра иная - 4,0. Она свидетельствует о том, что подавляющее большинство жителей Сурской столицы остаются дома.

На территории Пензенской области действует режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Однако далеко не все пенсионеры исполняют это предписание. На улице Московской встречается немало пожилых людей.

«Я на почту иду - телеграмму дать», - оправдался прохожий.

«Нам надо на почту и в аптеку. Мы соблюдаем! Всю неделю дома сидели, никуда не ходим, а сегодня надо обязательно», - рассказала супружеская пара.

И старых, и молодых россиян уже в который раз призывают серьезно отнестись к угрозе распространения коронавирусной инфекции и ни в коем случае не игнорировать пандемию.

Неработающим категориям граждан настоятельно рекомендуют провести ближайшие дни дома. Тем более что воскресенье и начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, не будут благоприятствовать прогулкам на свежем воздухе.

Людям нужно совсем немного потерпеть давление четырех стен, потом все наладится.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Людям нужно совсем немного потерпеть давление четырех стен, потом все наладится.
за свой счет потерпеть?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Людям нужно совсем немного потерпеть давление четырех стен, потом все наладится.
На жрачку бы деньжат подкинули,можем и годог-другой не прогуливаться...

Гость||

Вот если бы кто-то за меня в магазин ходил, всю жизнь бы дома просидел.

Гость||

Предложенная властями самоизоляция для части населения за свой счёт это уже слишком?

Гость||

Люди береги себя и своих близких, особенно берегите своих бабушек и дедушек.

Желаю чтобы вы все были здоровы.

Гость||

Пензенские пенсионеры выходят из дома только по необходимости

Как бы не так! Шляются, как заведенные! Моя изрядно пожилая родственница(71 год), несмотря на все увещевания детей и внуков, ежедневно по магазинам хлыщет и уже на дачу на электричке скаталась. Таких только привязывать надо, чтобы дома сидели.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте