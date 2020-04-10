Ипотека под 3% в Городе Спутнике - это реально

10.04.2020 | 15:52

Жители Пензенской области активно включились в программу льготной сельской ипотеки, разработанной Минсельхозом России. Одной из первых в очередь на получение кредита с низким процентом встала Ольга Симутенко.

«Собиралась брать квартиру в ипотеку еще до начала программы. А тут так повезло, что можно взять кредит с очень низким процентом. Потом стало известно, что сельская ипотека действует и в Городе Спутнике - этому еще больше обрадовалась, потому что там у меня дети живут и район очень нравится», - рассказала Ольга.

Действительно, Город Спутник как часть территории Пензенского района вошел в перечень утвержденных Минсельхозом территорий, на которых сельская ипотека действует с 2020 года.

В микрорайоне можно купить любое жилье по сельской ипотеке, например квартиру в строящемся доме, и сэкономить на гибком ценовом графике. А можно, как Ольга Симутенко, приобрести квадратные метры в уже сданном доме.

«Не было у меня никаких проблем с оформлением. Я сразу пошла в банк, там мне сказали, какой нужен перечень документов. Справку по форме 2-НДФЛ с работы взяла, заказала оценку - ничего в этом сложного нет, для каждого человека это выполнимо», - резюмировала Ольга.

Сельская ипотека очень выгодна. Кредит выдается на срок до 25 лет, и все это время процентная ставка должна субсидироваться. Первоначальный взнос не должен быть меньше 10% стоимости жилья. При условии оформления договора личного страхования процентная ставка может опуститься даже ниже 3% - до 2,7.

Если все условия выполнены, ежемесячный платеж по кредиту, например, за квартиру-студию (21,8 кв. м) в 73-м строении жилого квартала «Радужные дворы», застройщиком которого является ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», составит всего 4 тысячи рублей в месяц.

За однокомнатную квартиру (37,4 кв. м) в том же доме нужно будет вносить 6 400 рублей в месяц. За двухкомнатную (40,9 кв. м) в строении № 72 - 7 400 рублей в месяц. За трехкомнатную квартиру (76,5 кв. м) в строении № 73 - 12 800 рублей в месяц.

Чтобы получить льготную ипотеку в Городе Спутнике, работать на селе не нужно. Данное требование неактуально для Пензенской области.

Холдинг «Термодом» рекомендует поторопиться с решением. На сегодняшний день в его офисы и в банковские отделения обратились уже больше сотни желающих купить квартиры в Спутнике по сельской ипотеке. Спрос велик, и желанная квартира может достаться другому.

Подробную информацию можно получить по телефону 28-28-20. Проектные декларации застройщика жилого дома № 73 размещены на сайте termodom-citystroy.ru.