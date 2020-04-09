«Т Плюс» продолжает выполнять стратегически важные задачи

09.04.2020 | 15:56

Коллектив одного из крупнейших предприятий энергетического комплекса Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» выполняет стратегически важные задачи для населения региона. В непростых условиях на станции ТЭЦ-1 введены все необходимые меры для того, чтобы она бесперебойно функционировала. Звук работающих турбин не стихает.

«Весь персонал, от которого зависит режим работы (выработка электрической энергии, тепловой энергии, передача тепловой энергии потребителю), находится на рабочих местах. Мы постарались удалить административный персонал и организовали ему удаленные рабочие места. Но оперативный персонал - основная его часть - находится на своих рабочих местах, чтобы обеспечить комфорт в домах жителей», - сообщил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

В оперативном режиме устраняют возникающие на сетях дефекты. Уже теперь на некоторых участках, не дожидаясь окончания отопительного сезона в Пензе, начата подготовка к капитальному ремонту и замене теплотрасс.

На улице Нахимова в Заводском районе запроектирована замена одного из непростых участков трубопровода диаметром 800 мм. Он вошел в программу на 2020 год.

«Меняется в однотрубном исполнении где-то 560 метров, сумма затрат - приблизительно около 45-47 миллионов. Материал и все есть, чтобы эту работу провести», - пояснил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Территория раскопок огорожена, доступ посторонним перекрыт металлическими щитами.

«Работа в масках, все средства защиты есть», - подчеркнул Василий Журавлев.

Меры санитарной безопасности соблюдают и на режимном предприятии. Сотрудники проходят медицинский контроль, в цехах проведена дезинфекция.