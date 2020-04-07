07.04.2020 | 14:46

Группа компаний «Дамате» продолжает набор сотрудников. Вакансии открыты по более чем 70 профессиям. Рабочие места созданы как для соискателей без квалификации - грузчиков, операторов производственных линий, так и для высококвалифицированных специалистов.

В Пензенской области работников ждут в Нижнеломовском, Мокшанском, Пачелмском, Колышлейском и Вадинском районах.

«В непростых условиях, сложившихся сегодня в стране, мы продолжаем набор персонала на открытые вакансии и в кадровый резерв и готовы трудоустроить соискателей, оказавшихся на открытом рынке труда», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова.

Работать в «Дамате» могут не только те, кто проживает в названных районах, но и соискатели из других муниципальных образований и регионов страны.

В компании создана «Программа по организации доставки персонала», предусматривающая подвоз сотрудников к месту работы. Более 67 машин ежедневно доставляют людей на производственные объекты.

Кроме того, реализуется «Жилищная программа» для специалистов, которая является одним из конкурентных преимуществ «Дамате». Компания помогает в переезде из других субъектов России и предоставляет служебное или арендованное жилье. Благодаря этому «Дамате» может приглашать специалистов из самых удаленных регионов страны.

Так, введен в эксплуатацию многоквартирный дом на 42 квартиры для семей сотрудников с детьми и гостиничный комплекс из двух комфортабельных зданий в Нижнем Ломове. Построен административно-бытовой комплекс для временного проживания в Колышлейском районе. Все эти объекты расположены поблизости от места работы.