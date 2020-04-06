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Общество | У кузнечан появится еще один дачный маршрут

06.04.2020|10:02
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В Кузнецке дачный сезон стартует 1 мая и продолжится до 14 октября. В настоящий момент в мэрии начался прием заявок на осуществление перевозок горожан на их участки.

«Сумма субсидий из бюджета города составляет 826 тысяч 600 рублей. Осуществляться перевозка будет по шести маршрутам. Это на один больше, чем в прошлом году», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Новый маршрут создали с учетом многочисленных просьб дачников. Автобус будет ходить до Шелемиса. Его маршрут будет самым протяженным и превысит 37 километров.

«Для обоснования субсидирования проезда в автобусах по данному маршруту собственники дачных участков должны были предоставить подтверждающие документы на владение участками. В результате проезд составил не 121 рубль, а 74», - добавили в мэрии.

Остальные маршруты останутся прежними. Дачников также будут возить до «Пионера», «Зеленого шума», Вишневки и Кармановки.

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