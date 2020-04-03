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Общество | 5post доставит книги «Читай-города» даже в период самоизоляции

03.04.2020|09:02
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Интернет-магазин «Читай-город» и 5Post (дочерняя компания Х5 Retail Group, развивающая новые почтовые сервисы) заключили партнерское соглашение о доставке книг и других товаров.

Заказы доставляются более чем в 8 000 магазинов торговой сети «Пятерочка» по всей России, расположенных рядом с домом. Это позволяет покупателям даже в период самоизоляции получать новые книги во время обычного похода в магазин.

Новый сервис 5post уже запущен в полном объеме во всех пунктах выдачи: на кассах, расположенных в «Пятерочке» и в постаматах. Заказы оформляются в книжном интернет-магазине «Читай-город» на любую сумму. К началу сотрудничества приурочен запуск совместной акции, в рамках которой доставка будет осуществляться бесплатно. Акция продлится до 15 апреля.

«Книголюбам очень важна быстрая и удобная доставка. Друг посоветовал интересную книгу, и хочется прочитать ее прямо сейчас. Благодаря компании 5Post наши покупатели могут забирать книги в ближайших к дому продуктовых магазинах - это особенно важно для регионов, которые находятся далеко от Москвы. Мы делаем все, чтобы в условиях самоизоляции наши покупатели сохранили возможность получать новые книги, поэтому до середины апреля предлагаем бесплатную доставку во все магазины «Пятерочка», указанные на нашем сайте», - сообщила руководитель департамента цифрового развития сети книжных магазинов «Читай-город» Лидия Ширяева.

По словам управляющего директора 5Post Виталия Дырдасова, книги сегодня - важный элемент семейного досуга, окно в мир, пока человек находится на карантине.

«Мы рады предоставить собственные инфраструктурные возможности и отлаженные логистические процессы новому партнеру – интернет-магазину «Читай-город». Мы продолжаем работу в полном объеме и готовы поддерживать высокий уровень нашего сервиса. В условиях непростой эпидемиологической ситуации мы решили продлить срок хранения заказов в постаматах с трех до семи дней - это позволит покупателям в еще более комфортном режиме забирать необходимые товары», - пояснил он.

Доставка заказов осуществляется за счет собственного логистического решения 5Post через 12 сортировочных центров компании.

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