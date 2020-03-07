07.03.2020 | 18:28

С песней по жизни дошла до солидного возраста Лилия Александровна Саушева. Стройная и веселая женщина отметила юбилей. Как всегда, была полна горница гостей.

Она родилась в 1940 году и с раннего детства стала петь. Даже работая на производстве, возглавляла творческую самодеятельность. Лилия Александровна стояла у истоков легендарного пензенского фольклорного коллектива «Реченька». Теперь руководит ветеранским ансамблем «Жизнелюб».

«Я была заводилой и у мальчишек, поэтому где-то кого-то защищать приходилось. Но всегда я была инициатором, поэтому вокруг меня и крутились», - рассказала юбиляр.

Все присутствующие на дне рожденья не сводили глаз с любимой подруги, коллеги, старшего товарища. На именинницу, словно летний звездопад, так и сыпались поздравления.

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