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Общество | Стал известен график работ пензенских поликлиник в праздничные дни

06.03.2020|17:47
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В пресс-службе Минздрава Пензенской области рассказали, как будут работать медицинские учреждения в праздничные дни.

В субботу, 7 марта, специалисты районных, межрайонных, городских поликлиник для взрослого населения и детей будут принимать пациентов по расписанию субботнего дня.

8 и 9 марта для амбулаторно-поликлинического звена участковых больниц станут выходными днями. Однако с 8:00 до 14:00 прием больных будет вестись в кабинетах неотложной медицинской помощи.

Также в эти часы пациенты смогут получить рецепты на лекарства и листки нетрудоспособности.

«Все остальные медицинские организации: районные, межрайонные, взрослые и детские поликлиники в Пензе – будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 8:00 до 14:00 все дни в период с 7 по 9 марта включительно», - отметили в пресс-службе министерства.

В праздничные дни без перерывов и выходных будут работать сотрудники скорой медицинской помощи и специализированной – в стационарах.

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Гость|07.03.2020 01:26|

Воот, четко, ясно и конкретно, как работают поликлиники. Спасибо.

Гость|07.03.2020 01:50|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

Имя: Гость
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