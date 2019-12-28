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Общество | Лунинский бизнесмен заплатил 140 тыс., чтобы продать машину

28.12.2019|09:06
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В Пензенской области с предпринимателя из Лунинского района взыскали задолженность в размере 140 тыс. руб.

По словам представителей регионального управления ФССП, в отношении мужчины было возбуждено сводное исполнительное производство. Он не вернул заем физическому лицу и не заплатил налоги и госпошлину.

По месту регистрации бизнесмена застать не могли. Чтобы взыскать деньги, судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия в отношении его имущества.

«Это и сыграло основную роль в погашении долга. Деньги на возврат своему кредитору и оплаты налогов нашлись сразу, как только мужчина захотел перед Новым годом сменить автомобиль. Удачная продажа автомобиля могла сорваться. Как только автовладелец увидел запрет, решение о погашении долга было принято моментально», - пояснили в УФССП.

В результате мужчина выплатил деньги, продал старую машину и приобрел новую.

Источник — фото pixabay.com
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