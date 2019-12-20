20.12.2019 | 16:24

В пятницу, 20 декабря, зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и руководители девяти торговых сетевых компаний подписали Хартию о нераспространении никотиносодержащих смесей (так называемых снюсов). Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

На данный момент не существует порядка регулирования оборота такой продукции, поэтому она может представлять интерес для недобросовестных производителей, распространителей и продавцов.

Лица, подписавшие хартию, добровольно отказываются от продажи смесей, содержащих никотин и (или) его производные, предназначенных для сосания, жевания, потребления иными способами и принимают меры для ограничения распространения и рекламы таких товаров. За несоблюдение правил нарушителя ждет порицание от других участников договора.

К хартии могут присоединяться другие предприниматели. Если же кто-то решит выйти из хартии, то он должен предупредить всех остальных бывших единомышленников о своем решении.

Снюс (сосательный табак) за считанные месяцы получил распространение у пензенских школьников. В сентябре в одной из образовательных организаций выявили девять учеников, употребляющих снюсы. Во всех школах провели разъяснительную работу и проверки, проблему обсуждали депутаты и общественники.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов. Вечером того же дня представители торговых сетей Пензенской области согласились прекратить продажу этого товара.

19 декабря на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты приняли региональный закон, запрещающий продажу снюсов несовершеннолетним, а также постановили внести в порядке законодательной инициативы в Государственную думу проект запрета снюсов.