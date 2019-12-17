17.12.2019 | 11:08

Представители торговых сетей Пензенской области согласились прекратить продажу снюсов - курительных смесей, содержащих никотин. Свою готовность они выразили на вечернем совещании в региональном минсельхозе в понедельник, 16 декабря.

Руководитель ведомства Андрей Бурлаков заявил, что в этот день специалисты выявили места продажи жевательного табака.

«Представители арендаторов торговых площадей обозначили, что проведут соответствующую работу с индивидуальными предпринимателями, реализующими на их площадях данную продукцию», - сообщили в пресс-службе областного минсельхоза.

Общественные организации будут наведываться в магазины и следить за тем, чтобы снюсы не появлялись на прилавках. Если же кто-то из горожан их все-таки увидит, то сможет сообщить об этом по телефону горячей линии 56-33-08, которая открылась 17 декабря.

Также информацию можно направить на адрес электронной почты comlicenz@mail.ru. На все поступающие обращения обещают незамедлительно реагировать.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов.

«Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать, в соответствии с законодательством будут приниматься меры. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для эффективной работы бизнеса, реализации продукции. Если снюсы не будут изъяты из продажи, мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать», - подчеркнул он.