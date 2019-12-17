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Общество | Пензенские предприниматели согласились убрать снюсы с прилавков

17.12.2019|11:08
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Представители торговых сетей Пензенской области согласились прекратить продажу снюсов - курительных смесей, содержащих никотин. Свою готовность они выразили на вечернем совещании в региональном минсельхозе в понедельник, 16 декабря.

Руководитель ведомства Андрей Бурлаков заявил, что в этот день специалисты выявили места продажи жевательного табака.

«Представители арендаторов торговых площадей обозначили, что проведут соответствующую работу с индивидуальными предпринимателями, реализующими на их площадях данную продукцию», - сообщили в пресс-службе областного минсельхоза.

Общественные организации будут наведываться в магазины и следить за тем, чтобы снюсы не появлялись на прилавках. Если же кто-то из горожан их все-таки увидит, то сможет сообщить об этом по телефону горячей линии 56-33-08, которая открылась 17 декабря.

Также информацию можно направить на адрес электронной почты comlicenz@mail.ru. На все поступающие обращения обещают незамедлительно реагировать.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов.

«Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать, в соответствии с законодательством будут приниматься меры. Мы с вами взаимодействуем по многим направлениям вашего развития, создаем условия для эффективной работы бизнеса, реализации продукции. Если снюсы не будут изъяты из продажи, мы не сможем продолжать с вами взаимодействовать», - подчеркнул он.

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Гость|17.12.2019 11:26|

penzainform.ru писал(a):

в соответствии с законодательством будут приниматься меры.
Разве уже принят закон, запрещающий продажу данного товара?

penzainform.ru писал(a):

«Тот, кто этого не сделает, на поддержку правительства Пензенской области может не рассчитывать
УК РФ Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Гость|17.12.2019 11:37|

Мне вот тоже интересно...Сам я категорически против продажи снюсов и прочей гадости, отравляющей наших детей, и к их продаже ни я, ни мои знакомые не имеют никакого отношения...Но разве можно вот так, без принятия соответствующего закона о запрете продажи, взять и запретить её указанием какого-то чиновника? Как расценить такое грубое вмешательство в правовое поле? Я бы назвал это полнейшим беспределом.

Имя: Гость
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