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Общество | В Пензе обсудили распространение снюсов в молодежной среде

29.11.2019|16:02
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«Можно выйти с инициативой о запрете этой жвачки на территории Российской Федерации», - предложил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

С проблемой распространения в молодежной среде снюсов и употребления их учителям и родителям в одиночку не справиться. Необходимо на законодательном уровне решать вопрос. В Пензе, как и в других городах страны, бурно обсуждают новую угрозу.

«В школах ее продают, эту жвачку наркотическую, рядом со школами в киосках», - сообщил депутат Пензенской городской думы Виктор Хомец.

«В школах и рядом - это две большие разницы», - возразил Юрий Голодяев.

При этом начальник городского управления образования не отрицает, что в Пензе зафиксирован случай употребления школьником снюса, вещества, которое специалисты уже негласно приравнивают к наркотическому препарату. Оно вызывает сильнейшее привыкание, наносит удар по неокрепшему организму ребенка, а также приводит к летальному исходу.

«Мне прошел звонок от главного врача наркологической больницы Юрия Александровича Уткина, он сказал, что к ним поступил подросток. Мы выделили несколько школ, провели там мониторинговые мероприятия и выявили, что на самом деле эта жвачка имеет распространение», - рассказал Юрий Голодяев.

Педагоги, врачи, сотрудники правоохранительных органов, общественники уже на следующей неделе соберутся за одним столом. Совет женщин при главе города инициировал проведение совещания по вопросам профилактики вредных привычек в среде подростков.

«Не знаю, какая будет резолюция, но мнение пока такое: выйти к законодательному собранию с инициативой о запрете продажи этих снюсов, по крайней мере лицам, не достигшим 18-летнего возраста», - отметил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

С подобными же предложениями выступают и в других регионах страны.

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