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Общество | В Пензенской области запретили продавать снюсы подросткам

19.12.2019|10:37
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На сессии Заксобра, состоявшейся в четверг, 19 декабря, депутаты приняли закон, запрещающий продажу на территории Пензенской области снюсов несовершеннолетним.

Как отмечалось на сессии, в целом в стране вопрос о снюсах пока не регламентирован. Но стремительное распространение никотиносодержащих сосательных смесей среди подростков требует оперативного принятия решения.

Депутаты единогласно поддержали законопроект. Штрафы за нарушение запрета составят для граждан от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей.

Кроме того, пензенские депутаты постановили внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проект запрета снюсов.

Подразумевается, что изменения должны быть внесены в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Их предлагается сформулировать таким образом: «Запрещается распространение, оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом), a также смесями, содержащими никотин и (или) его производные, предназначенными для сосания, жевания, потребления иными способами».

Постановление будет направлено депутатам Госдумы Сергею Есякову, Леониду Левину, Ивану Фирюлину, членам Совфеда Олегу Мельниченко и Алексею Дмитриенко, а также коллегам пензенских законотворцев в других регионах России с просьбой o поддержке.

Снюс (сосательный табак) получил распространение у пензенских школьников буквально за считанные месяцы. В сентябре в одной из образовательных организаций выявили девять учеников, употребляющих снюсы. Во всех школах провели разъяснительную работу и проверки, проблему обсуждали депутаты и общественники.

Утром 16 декабря на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев потребовал убрать снюсы из продажи в течение 24 часов. Вечером того же дня представители торговых сетей Пензенской области согласились прекратить продажу этого товара.

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Гость|19.12.2019 10:50|

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе выступила против принятия закона о запрете снюса и никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей.

позицию ЕР озвучил зампред фракции в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, действующих запретов и ограничений достаточно и вносить поправки в закон о защите россиян от табачного дыма не надо.

Федералов отцов переплюнули!

Гость|19.12.2019 10:53|

Имитация бурной деятельности и заботы о подрастающем поколении. А ничего, что федеральным законом УЖЕ регламентирован запрет продажи никотиносодержащих товаров лицам, не достигшим возраста 18 лет???????

Гость|19.12.2019 11:00|

Гость писал(a):

А ничего, что федеральным законом УЖЕ регламентирован запрет продажи никотиносодержащих товаров лицам, не достигшим возраста 18 лет???????
Блин,ну ты всю интригу запарол и эйфорию от ЧСВ депутатов.Они своим макетом мозга думали дело запилили,обрадовались а ты....эх.

Имя: Гость
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